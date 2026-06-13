Vita, lavoro e cura: a Palazzo Gromo Losa l’evento conclusivo di Bi.lanciare

Si terrà lunedì 15 giugno, dalle 14 alle 18, a Palazzo Gromo Losa, a Biella, “Bi.lanciare conta. Parole che raccontano e guardano al futuro”, evento conclusivo del progetto Bi.lanciare.

L’appuntamento sarà dedicato ai risultati, alle esperienze e alle prospettive maturate in tre anni e mezzo di lavoro sull’armonizzazione tra vita, lavoro e cura nel Biellese. Al centro del pomeriggio ci saranno i temi del welfare territoriale, della conciliazione dei tempi di vita, delle pari opportunità e del ruolo delle reti locali nella costruzione di risposte condivise ai bisogni delle persone, delle famiglie e delle comunità.

L’iniziativa rappresenterà un’occasione per riflettere sugli apprendimenti generati dal progetto e sul loro possibile impatto futuro per il territorio. Nel corso dell’incontro interverrà anche Elena Miglietti, giornalista, autrice, formatrice, docente e coautrice del libro “Male-dette. Manuale di imprecazione etica”, con un contributo dedicato alle parole, al loro peso e alla loro capacità di raccontare esperienze, cambiamenti e visioni.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione.