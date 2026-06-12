Due giorni di festa a Crevacuore con il ritorno degli Scacchi Viventi

Due giorni di festa a Crevacuore con il gradito ritorno degli Scacchi Viventi. Si comincia sabato 13 giugno, alle 15, con l’apertura dei banchetti di prodotti artigianali e l’inizio del 5° Torneo Semilampo di scacchi a tavolo.
Alla sagra del canestrello (ore 16) seguiranno gli spettacoli, con didattica di falconeria, gli intrattenimenti medievali itineranti (ore 16.30) e la prima grande sfilata per le vie del borgo dell’alta Valsessera (ore 17) che si concluderà con l’aperitivo del Marchese nella piazza delle scuole. Dopo la cena del marchesato, alle 20.30, avrà inizio la seconda grande sfilata, con il gran spettacolo finale nella piazza grande di Crevacuore con gli Scacchi Viventi (ore 21.30).
L’indomani, domenica 14 giugno, a partire dalle 15, andrà in scena un ricco programma contrassegnato da banchetti, aree truccabimbi, sagre, spettacoli teatrali e aperitivi di comunità. Al termine della cena (ore 19) e della sfilata medievale (ore 21) si terrà alle 22 il grande spettacolo di fuoco medievale, con estrazione finale dei biglietti della lotteria.