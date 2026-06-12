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EVENTI | 12 giugno 2026, 10:47

Presidio per la Memoria: Le Donne della Costituente e le Prime Elette di Biella VIDEO

Venerdì 12 giugno, ore 18:00

Presidio per la Memoria: Le Donne della Costituente e le Prime Elette di Biella

Presidio per la Memoria: Le Donne della Costituente e le Prime Elette di Biella

Le Democratiche Biellesi indicono un presidio pubblico per ricordare, raccontare e valorizzare le donne che hanno contribuito a costruire la storia del nostro Paese — figure troppo spesso dimenticate o non celebrate adeguatamente.

Sarà l'occasione per riflettere sul cammino del diritto al voto conquistato dalle donne e per rendere omaggio alle Madri Costituenti. Erano solo 21  ma con la loro determinazione cambiarono la visione della nostra storia, segnando passi fondamentali nel riconoscimento dei diritti delle donne e dei minori.

Ricorderemo anche la nostra storia locale: Alba Spina e Lidia Lanza,le prime consigliere comunali elette a Biella il 31 marzo 1946: Alba Spina e Lidia Lanza, diventate poi assessore negli anni successivi.

Alba Spina fu nominata assessore all'Igiene e Assistenza nel 1949 e riconfermata consigliera dopo le elezioni del 1951.

Lidia Lanza, anch'essa riconfermata nel 1951, assunse il ruolo di assessore all'Istruzione, Assistenza e Beneficenza.

Queste donne non ricevettero mai i grandi riconoscimenti che meritavano. Per questo vogliamo onorarle simbolicamente con un'azione concreta: chiederemo al Comune di Biella, tramite una mozione ufficiale, di apporre una targa commemorativa sui banchi del Consiglio Comunale che le videro protagoniste della nostra storia amministrativa.

L'invito  a tutte e tutti di  partecipare per ricordare insieme il valore di questo diritto conquistato e l'eredità che ci è stata lasciata.

Vi aspettiamo oggi venerdì 12 giugno alle ore 18:00!

per Le democratiche Biellesi la Portavoce Rita de LIMA , s.zo.

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