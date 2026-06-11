Biella Estate 2026: Piazza Duomo al centro dell'estate biellese. Il programma FOTO e VIDEO

Piazza Duomo, dove sarà presente un palco per 35 giorni dedicato a concerti, spettacoli, danza e iniziative culturali, si prepara a diventare uno dei principali punti di riferimento dell'estate biellese.

È uno dei dati più significativi di Biella Estate 2026, il calendario promosso dal Comune di Biella che, da giugno a settembre, propone tanti appuntamenti distribuiti in diversi luoghi della Città. Promossa dal Comune di Biella e costruita grazie alla collaborazione di associazioni, enti, fondazioni, realtà sportive e culturali e di promozione del territorio, la rassegna conferma la volontà di offrire una programmazione diffusa e capace di coinvolgere generazioni diverse.

Le prime settimane hanno già visto una significativa partecipazione agli eventi inaugurali e il programma proseguirà con appuntamenti ormai consolidati e nuove proposte.

Ampio spazio sarà riservato anche alla danza e alla musica. Tra la fine di giugno e il mese di luglio piazza Duomo e il centro cittadino ospiteranno il cartellone di Biella Danza, i concerti delle Bande ‘Musica in Piazza’, il Diamond Festival che celebrerà i sessant'anni del Biella Jazz Club, la preview dell'Oropa Music Festival e le serate di animazione e commercio delle Notti Bianche, che contribuiranno a rendere il cuore della città ancora più vivo e frequentato durante il periodo estivo.

Nelle date del 10 e del 24 luglio, Piazza Duomo sarà vissuta e animata da due grandi eventi: il 10 con una cena, spettacoli e musica cui seguiranno i dettagli nei prossimi giorni e, per il 24 luglio, è prevista una serata speciale dedicata ai locali storici della città con truckfood, musica dal vivo e dj set.

La storica rassegna Biella Danza festeggerà vent'anni di spettacoli e formazione trasformando la Città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 27 giugno al 4 luglio, il festival offrirà performance e workshop a cura dell'associazione ART’è DANZA ASD.

Il Biella Jazz Club spegnerà invece 60 candeline. Riconosciuto come uno dei club più longevi d'Italia, che nel tempo ha ospitato leggende del genere, dai maestri dello swing ai virtuosi del jazz contemporaneo. Per l'occasione organizzerà il Diamond Festival nella serata del 15 luglio. Un evento imperdibile per celebrare sei decenni di grande musica dal vivo. Non mancheranno le grandi manifestazioni, con eventi dedicati alla corsa, al ciclismo e alle discipline motoristiche, mentre il mese di settembre vedrà il ritorno di appuntamenti di richiamo come Bolle di Malto, il Festival Letterario #Fuoriluogo, Contemporanea, la Cittadella Biellese dello Sport, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori e numerose iniziative rivolte al mondo dell'associazionismo, della solidarietà e della promozione del territorio.

Proprio Bolle di Malto, evento ufficiale della Città, trasformerà Biella nella capitale nazionale della birra artigianale. Il ritorno è previsto dal 30 agosto al 2 settembre con gli eventi collaterali e dal 3 al 7 settembre con la storica rassegna in Piazza Martiri e in Piazza I Maggio. Da quest’anno saranno coinvolte anche Via San Filippo e Via Italia che, con gli stand, collegheranno Piazza Vittorio Veneto dove ci sarà il Salone Italiano della Birra.

Il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, dichiara: «Biella Estate è il risultato della vitalità e della

capacità di associazioni, volontari e delle realtà del territorio di fare rete per costruire occasioni di incontro. Attraverso questo programma la città si presenta come uno spazio vivo, aperto e accogliente, capace di offrire opportunità di aggregazione ai cittadini e motivi di interesse a chi sceglie di visitare Biella durante la bella stagione o semplicemente di trascorrervi l'estate. È un patrimonio collettivo che continuiamo a valorizzare e sostenere.»

L’Assessore ad Eventi e Manifestazioni, Edoardo Maiolatesi, dichiara: «Il calendario di Biella Estate 2026 nasce da un importante lavoro di coordinamento che ha coinvolto decine di soggetti diversi. Uno dei risultati più significativi è rappresentato dalle 35 giornate di programmazione previste in Piazza Duomo, che tornerà a essere uno dei principali punti di riferimento per momenti di intrattenimento che si alterneranno nel cuore della città. Dalla musica allo sport, passando per le attività dedicate alle famiglie e gli eventi del territorio, ogni appuntamento contribuisce a rendere la città più attrattiva e partecipata. Il ringraziamento va a tutte le associazioni e agli organizzatori che con il loro impegno rendono possibile questa proposta. È il risultato del lavoro in sinergia che ha portato ad avere una rassegna così importante in città.»

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