Pattinaggio Artistico, a Quaregna Cerreto il Trofeo Zooland FOTO

Arte e sport a Quaregna Cerreto ieri domenica 7 giugno in occasione del Trofeo Zooland di pattinaggio artistico a rotelle organizzato dalla società A.S.D. Rollerblot. Dal mattino fino a tarda serata giovani sportive dai 5 ai 19 anni si sono alternate sul parquet della palestra Leandro Salvai. Tra loro anche la vercellese Lucrezia Conti, classe 2015, che ha ottenuto il titolo di Campionessa Provinciale 2026 nella categoria Esordienti B.

In tutto 85 le ragazze che hanno partecipato al Trofeo, provenienti dalla provincia di Alessandria, di Vercelli e di Biella. Entusiasta il sindaco di Quaregna Cerreto Katia Giordani: "E' stato davvero emozionante - racconta - c'era il pubblico delle grandi occasioni di fronte al quale si sono esibite anche pattinatrici che vantano partecipazioni a gare anche a livello mondiale. Una in particolare, Lucrezia Conti, della provincia di Vercelli, lei ha partecipato ai mondiali tenutesi in Italia, a Cesena, in Germania e in Argentina. Quindi hanno calcato, molte di loro hanno calcato i palazzetti dello sport a livello internazionale. È stato qualcosa di veramente magico nel vero senso della parola e quindi siamo tutti estremamente contenti di come si sia svolto questo evento".

Oltre ai sindaco Giordani hanno assistito al Trofeo Zooland il vicesindaco Mauro Gioia, il capogruppo di maggioranza Enrico Castellin. "Partecipanti e pubblico hanno potuto usufruire anche delle nostre aree verdi, trascorrere ore liete - conclude il primo cittadino -. E' stato molto bello poter offrire tutto quello che il nostro comune può dare. Ringrazio l'organizzazione che per l'edizione 2026 ha scelto Quaregna Cerreto".