Giochi della Gioventù a Donato, ottimi risultati per i giovani atleti di Occhieppo Inferiore FOTO

Anche Occhieppo Inferiore ha preso parte ai Giochi della Gioventù che si sono svolti domenica 7 giugno a Donato, portando in gara tre giovani atleti e ottenendo risultati di grande rilievo nelle diverse discipline.

A seguire la partecipazione della delegazione occhieppese sono stati due dei consiglieri comunali più giovani dell'amministrazione, Alessandro Romersa e Leonardo Vezzù, entrambi ventenni, che hanno accompagnato e sostenuto i ragazzi durante l'intera giornata.

Sul piano sportivo, i giovani atleti si sono distinti conquistando diversi piazzamenti sul podio. Nella categoria Cadetti, Stefano De Luca ha ottenuto il terzo posto ex aequo nel salto in alto. Tra le Ragazze, Ilenia De Luca si è classificata seconda nel salto in lungo e terza nel mezzofondo. Ottimi risultati anche per Miriam De Luca, protagonista nella categoria Giovanissime con il primo posto nel salto in lungo e il secondo posto nel mezzofondo. La giovane atleta ha inoltre conquistato il terzo posto nella staffetta combinata, gareggiando in squadra con il Comune di Sordevolo.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Monica Mosca, che ha voluto sottolineare l'impegno dei due consiglieri e il valore educativo dell'iniziativa. "Chi ha seguito tutto il progetto è stato Leonardo Vezzù – spiega la sindaca – e ieri era presente anche il consigliere Alessandro Romersa. Voglio fare loro un plauso perché sono i miei consiglieri più giovani in assoluto: hanno entrambi 20 anni e si sono occupati con entusiasmo di questo settore, seguendo i piccoli atleti in questa bella esperienza".