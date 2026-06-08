Sandigliano, lavori sulla SP 311: senso unico alternato per due giorni

Modifiche temporanee alla viabilità lungo la SP 311 Raccordo Aeroporto, nel territorio comunale di Sandigliano. La Provincia di Biella ha disposto l’istituzione del senso unico alternato per consentire il ripristino del manto stradale dopo i lavori di posa di un nuovo elettrodotto interrato.

Il provvedimento sarà in vigore fino a martedì 9 giugno, dalle 8 alle 18, nel tratto compreso tra il km 1+187 e il km 1+600. La circolazione sarà regolata da movieri. Il cantiere avrà una lunghezza massima di 100 metri. Nell’area interessata saranno posizionati i segnali di lavori in corso.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a procedere con prudenza, mettendo in conto possibili rallentamenti nelle ore di attività del cantiere.