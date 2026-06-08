Biella fa squadra contro la violenza sulle donne: in campo enti volontari e associazioni FOTO

Lo scorso 6 giugno la rete antiviolenza di Biella è scesa in campo sotto i portici del Municipio, in via Italia e in altri punti del capoluogo di provincia per sostenere la campagna “Se te lo dice, è violenza”.

A promuovere l’iniziativa come ente capofila il CISSABO, assieme alle Associazioni Non Sei Sola, Underground, Paviol, ASL Biella, IRIS, Comune di Biella, le Cooperative Anteo, Maria Cecilia, Valdocco, Il Consorzio Il Filo da Tessere (nell'ambito del progetto Bilanciare), i sindacati CISL, CGIL, UIL, CNA, Confartigianato e Confesercenti: tutti uniti per un evento di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il progetto è stato finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale contro la violenza maschile sulle donne.

“Per combattere la violenza bisogna saperla riconoscere – riportano i promotori - È da qui che parte il cambiamento: dall’informazione, dalla consapevolezza e dalla capacità di ascoltare e riconoscere i segnali. Chiunque può dare il proprio contributo per diffondere messaggi che possono fare la differenza. Una rete attiva è fondamentale perché le informazioni giuste arrivino al maggior numero possibile di persone. Non solo: tanti locali pubblici hanno partecipato all’iniziativa indossando una maglietta informativa. Il primo passo per combattere la violenza è saperla riconoscere”.

Presenti per l’occasione rappresentanti di associazioni, istituzioni, esponenti politici, consiglieri comunali, giovani, famiglie. Perfino Fabrizio Preti, il padre di Erika, la giovane di Pralungo uccisa l’11 giugno 2017 per mano del compagno, durante una vacanza in Sardegna.

Ricordiamo che sul territorio biellese esiste una rete antiviolenza molto allargata di cui fanno parte anche la Provincia di Biella, la Consigliera di Parità, le Forze dell'Ordine, la Procura presso il Tribunale, l'Università di Torino Polo Biellese, l'Ufficio Scolastico Regionale sede di Biella, numerose associazioni tra cui VocidiDonne e Donne Nuove.