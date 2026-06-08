 / CRONACA

CRONACA | 08 giugno 2026, 11:40

Piedicavallo, auto finisce fuori strada nel torrente Cervo FOTO

Il sinistro è avvenuto vicino al ponte Pinchiolo.

Piedicavallo, auto finisce fuori strada nel torrente Cervo FOTO

Piedicavallo, auto finisce fuori strada nel torrente Cervo FOTO

Saranno da chiarire le cause del sinistro stradale autonomo, avvenuto nella giornata di ieri, 7 giugno, alle porte del comune di Piedicavallo. 

Stando alle prime ricostruzioni, un’auto ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata nel greto del torrente Cervo, in confluenza con il Chiobbia, a pochi passi dal ponte Pinchiolo. Pare che nessuno fosse presente all’interno dell’abitacolo. 

Sono in corso i dovuti accertamenti, affidati ai militari dell’Arma, volti a delineare i contorni della vicenda. La presenza del mezzo nel fossato non è passata inosservata agli automobilisti di passaggio, ai visitatori e ai residenti della zona. 

Alla fine il veicolo, vistosamente danneggiato, è stato recuperato in serata dal carro attrezzi, giunto sul posto per le operazioni di rimozione.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore