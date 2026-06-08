Piedicavallo, auto finisce fuori strada nel torrente Cervo FOTO

Saranno da chiarire le cause del sinistro stradale autonomo, avvenuto nella giornata di ieri, 7 giugno, alle porte del comune di Piedicavallo.

Stando alle prime ricostruzioni, un’auto ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata nel greto del torrente Cervo, in confluenza con il Chiobbia, a pochi passi dal ponte Pinchiolo. Pare che nessuno fosse presente all’interno dell’abitacolo.

Sono in corso i dovuti accertamenti, affidati ai militari dell’Arma, volti a delineare i contorni della vicenda. La presenza del mezzo nel fossato non è passata inosservata agli automobilisti di passaggio, ai visitatori e ai residenti della zona.

Alla fine il veicolo, vistosamente danneggiato, è stato recuperato in serata dal carro attrezzi, giunto sul posto per le operazioni di rimozione.