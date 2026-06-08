Pollone si mobilita per il futuro: grande partecipazione alla giornata di volontariato per il rinnovamento dell'asilo

Una comunità unita, generosa e pronta a rimboccarsi le maniche per il bene dei più piccoli. È questo il messaggio emerso con forza nella giornata di sabato 6 giugno, quando a Pollone si è svolta una grande giornata di volontariato dedicata all'avvio delle operazioni di sgombero e preparazione dell'asilo in vista degli importanti lavori di ristrutturazione che interesseranno la struttura nei prossimi mesi.

Fin dalle prime ore della mattinata, numerosi cittadini hanno risposto all'appello, mettendo a disposizione tempo, energie e competenze per contribuire a questo importante progetto che segna l'inizio di una nuova fase per la scuola dell'infanzia del paese. L'intervento previsto porterà significativi miglioramenti sia dal punto di vista strutturale sia sotto l'aspetto didattico, con innovazioni che renderanno l'asilo ancora più moderno, accogliente e funzionale alle esigenze delle nuove generazioni.



Presente anche l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Tha, che come sempre ha dato il buon esempio partecipando attivamente alle operazioni insieme ai volontari. Ognuno ha contribuito secondo le proprie capacità: chi con la propria esperienza, chi con la manualità, chi con la forza necessaria per spostare arredi e materiali, dimostrando ancora una volta il forte spirito di collaborazione che contraddistingue la comunità pollonese.

Fondamentale anche il contributo del gruppo Alpini, che con il consueto spirito di servizio e la loro instancabile operosità hanno offerto un aiuto concreto nelle attività di sgombero e movimentazione dei materiali. Accanto a loro, tanti genitori, cittadini e numerosi giovani del paese, molti dei quali hanno frequentato proprio quell'asilo e hanno voluto partecipare per contribuire a costruirne il futuro.

Grande soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione dell'asilo, il neo presidente Fabio Quaregna che ha sottolineato il clima positivo e la straordinaria partecipazione registrata durante tutta la giornata e le maestre entusiaste e pronte a un nuovo grande nuovo inizio.





«Ancora una volta Pollone ha dimostrato di essere una comunità unita e attenta ai beni comuni» ha commentato il sindaco Paolo Tha. «Quando al centro ci sono i bambini e il loro futuro, la risposta dei cittadini è sempre straordinaria. Investire sui giovani significa investire sul futuro del nostro paese».



A rendere ancora più piacevole il momento è stato il pranzo offerto dalla Pro Loco di Pollone nella suggestiva cornice di Piazza San Rocco. Un gesto molto apprezzato da tutti i partecipanti, che hanno potuto condividere un momento conviviale all'insegna dell'amicizia e della collaborazione.





Quella di sabato non è stata soltanto una giornata di lavoro, ma il primo passo concreto verso un progetto ambizioso che promette di portare importanti novità per le famiglie e per tutto il territorio. L'interesse già manifestato da molti genitori e cittadini conferma quanto questo cambiamento sia atteso e sentito dalla popolazione.



Per Pollone il 2026 si apre così all'insegna di una grande sfida e di una grande opportunità: costruire un asilo rinnovato, moderno e capace di accompagnare la crescita delle nuove generazioni. Perché, come ricorda spesso il sindaco Paolo Tha, «i bambini e i giovani devono essere sempre al primo posto: sono loro il vero motore del futuro».