Croce Rossa Biella, la Sala Operativa intitolata a Giorgio Botto Poala FOTO

Sabato 6 giugno, al secondo piano della sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella, si è svolta la cerimonia di intitolazione a Giorgio Botto Poala della Sala Operativa Locale e Provinciale dell’Obiettivo Operazioni, Emergenze e Soccorsi.

Un momento significativo per il Comitato biellese, dedicato al ricordo di una persona che ha dimostrato con gesti concreti la propria vicinanza alla Croce Rossa e alle attività svolte a favore della comunità.

Alla cerimonia hanno preso parte operatori e volontari, insieme al sindaco di Biella, all’Ispettore Provinciale AIB, al responsabile provinciale del Soccorso Alpino, al responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Biella, al coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Biella e ai familiari di Giorgio Botto Poala.

L’intitolazione rappresenta un segno tangibile di riconoscenza nei suoi confronti, affinché il suo esempio e il sostegno offerto al Comitato continuino a essere ricordati e valorizzati nel tempo.