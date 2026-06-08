Verso la fine della scuola....al via oggi a Biella la Giornata dell'Arte FOTO

Si va verso la fine della scuola. L'ultima campanella dell'anno scolastico 2025/2026 suonerà mercoledì 10 giugno ad eccezione che per gli iscritti alla scuola dell'infanzia che finirà a fine giugno, e oggi lunedì 8 giugno sono iniziati i laboratori della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca, l'evento organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti, che stanno coinvolgendo 200 ragazzi del territorio che lavoreranno sulla dicotomia IA e arte.

Il momento centrale della manifestazione sarà mercoledì 10 giugno con l'evento pubblico aperto alla cittadinanza. La giornata prenderà il via alle 14.30 con una parata studentesca organizzata dall'Associazione Biella Giovani e Futuro. Il corteo partirà da piazza Vittorio Veneto per attraversare alcune vie cittadine fino a raggiungere la Fondazione Pistoletto Cittadellarte.

Dalle 15 alle 18 gli spazi della Fondazione si trasformeranno in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato all'arte, alla musica, allo sport e all'intrattenimento. Il programma prevede esibizioni artistiche, attività interattive, performance, dj set, aree ristoro e tornei di calcio saponato, con il coinvolgimento di numerose associazioni e realtà giovanili del territorio.

La festa proseguirà anche in serata, dalle 21 alle 2, con musica dal vivo, dj set, live painting e momenti di aggregazione pensati per valorizzare il talento e la creatività delle nuove generazioni.

La manifestazione si concluderà giovedì 11 giugno con la cerimonia finale in programma dalle 10.30 alle 12.30 al Circolo Sociale di Biella.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del Festival dei Giovani 2026 ed è realizzata grazie alla collaborazione tra enti, associazioni e istituzioni del territorio, con l'obiettivo di offrire ai giovani spazi di espressione, partecipazione e crescita attraverso l'arte e la cultura.