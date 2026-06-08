Team Dipaolo protagonista a Bellano: spettacolo, vittorie per ko e grandi prospettive per il futuro FOTO

Una serata di grande sport, emozioni e spettacolo quella andata in scena sabato scorso a Bellano, in occasione del prestigioso gala dedicato agli sport da combattimento nella specialità K-1, che ha visto confrontarsi atleti provenienti da Italia e Francia in una cornice di altissimo livello tecnico e agonistico.

Tra i protagonisti assoluti dell’evento, il Team Dipaolo – Paul Fit Combat Home Gym ASD, che ha saputo distinguersi per prestazioni, determinazione e spirito di squadra, confermandosi una delle realtà emergenti più interessanti del panorama nazionale.

La manifestazione si è aperta nel pomeriggio con gli incontri della categoria Light Contact, dove gli atleti del team biellese hanno saputo mettersi in mostra sotto diversi aspetti.

Ad aprire le danze è stato Abdellah Nahal, autore di una prestazione di grande carattere. Il suo incontro si è concluso con un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca, un risultato che per molti presenti aveva il sapore della vittoria. Determinante una penalizzazione di un punto per eccesso di contatto che ha influenzato il verdetto finale. Nonostante ciò, Nahal è stato premiato e riconosciuto per la straordinaria grinta, il coraggio e la determinazione mostrati sul quadrato.

Successivamente è stato il turno di Alessandro Grometto, protagonista di una prestazione impeccabile. L’atleta del Team Dipaolo ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, imponendo il proprio ritmo e mettendo in evidenza una netta superiorità tecnica rispetto all’avversario, conquistando una meritata vittoria che ha entusiasmato pubblico e staff tecnico.

È poi salito sul ring Pietro Formiga. Per il giovane atleta l’emozione e la tensione del combattimento hanno inciso sulla prestazione, impedendogli di esprimere pienamente le proprie qualità tecniche. Un’esperienza che fa parte del percorso di crescita di ogni agonista e che rappresenterà certamente un importante insegnamento per il futuro.

A chiudere la sessione pomeridiana è stata Mariasole Monteleone, chiamata ad affrontare una rivale particolarmente esperta e combattiva. La giovane atleta del Team Dipaolo non si è lasciata intimorire e ha dato vita a un match intenso e spettacolare, combattuto con grande coraggio e determinazione. Sebbene il verdetto dei giudici non abbia premiato la sua prova, la prestazione offerta rappresenta una vera vittoria sotto il profilo tecnico e caratteriale, confermando il grande potenziale della giovane combattente.



Con l’arrivo della serata il livello agonistico si è ulteriormente alzato grazie agli incontri della categoria Full Contact, dove gli atleti del Team Dipaolo hanno regalato spettacolo puro. Ad inaugurare la sessione serale è stato Vincenzo Calarco, autore di una prestazione di altissimo livello. Il giovane atleta ha conquistato una splendida vittoria ai punti per decisione unanime al termine di un match durissimo contro un avversario dotato di caratteristiche fisiche particolarmente insidiose, con leve e statura nettamente superiori. Come se non bastasse, si trattava della sua prima esperienza contro un atleta a guardia inversa. Ostacoli che non hanno minimamente scalfito la concentrazione e la determinazione di Calarco, capace di interpretare il combattimento con intelligenza tattica, tecnica raffinata e un’intensità elevatissima, conquistando il consenso unanime del pubblico presente.

Successivamente è arrivato il momento di Riccardo Morini, autentico fuoriclasse del team biellese. Ancora una volta il giovane talento ha dimostrato tutte le proprie qualità chiudendo il match nel secondo round grazie a un impressionante KO tecnico ottenuto con una serie devastante di low kick che hanno progressivamente compromesso la capacità dell’avversario di proseguire l’incontro. Una vittoria netta e spettacolare che conferma Morini come uno dei prospetti più promettenti della squadra.

Il momento più atteso della serata è arrivato con il Main Event, il match clou dell’intera manifestazione. A rappresentare il Team Dipaolo è stato il giovane talento Amjad Karafi, impegnato in un incontro di Classe B senza protezioni contro un ostico atleta francese appartenente al Team Nasser. L’attesa è durata pochissimo: Karafi ha letteralmente infiammato il pubblico presente, impiegando soltanto pochi secondi del primo round per prendere il controllo del combattimento. Una combinazione esplosiva di colpi potenti, precisi e concreti ha mandato al tappeto l’avversario, decretando una vittoria straordinaria che ha chiuso nel migliore dei modi una serata già ricca di soddisfazioni.

Una prestazione che non è passata inosservata agli osservatori presenti all’evento e che potrebbe rappresentare l’inizio di un percorso importante verso il professionismo. Per il giovane atleta si stanno infatti aprendo opportunità estremamente interessanti e l’intero Team è già pronto a lavorare per affrontare al meglio eventuali sfide che potrebbero proiettare Karafi nell’élite degli sport da combattimento.

Al di là dei risultati sportivi, ciò che ha colpito maggiormente durante l’intera manifestazione è stata la straordinaria unione dimostrata da tutti i membri del Team. Atleti, tecnici e collaboratori hanno lavorato come un unico gruppo, sostenendosi reciprocamente in ogni momento della giornata.

Il coach Samuel Dipaolo ha espresso grande soddisfazione per quanto visto sul ring e fuori dal ring: “Non potrei essere più orgoglioso dei miei ragazzi. Hanno combattuto con il cuore, hanno dato tutto e hanno rappresentato al meglio i valori del nostro team. I risultati ottenuti sono eccezionali, ma ancora più importante è stato vedere il gruppo unito, compatto e pronto a sostenersi in ogni situazione. Un ringraziamento particolare a Paolo Cerruti e Roberto Murgia, figure fondamentali nell’organizzazione, nella preparazione e nell’assistenza agli atleti durante tutta la manifestazione, contribuendo in maniera determinante a portare il team nelle migliori condizioni possibili sul ring".

Le vittorie ottenute a Bellano rappresentano un importante trampolino di lancio verso una nuova stagione che si preannuncia ricca di sfide e opportunità. Diversi atleti del Team saranno infatti chiamati ad affrontare impegni di livello internazionale, con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. Il futuro è già iniziato e, a giudicare da quanto visto sul ring di Bellano, il Team Dipaolo è pronto a scrivere nuove pagine di successo.