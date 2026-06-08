Tornei, gare e premiati: weekend di sport al Golf Club Cavaglià FOTO

Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa del circuito GoFox on Tour (18 buche, Stableford) che prevede la qualifica alla finale nazionale attraverso ranking. I migliori tra gli oltre ottanta partecipanti hanno ricevuto in premio orologi griffati GoFox.
Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Protti Cavaglià punti 33, 1° Netto Andrea Traversa Virginia 42, 2° Netto Tiziano Pozza Sestrieres 37. 2a categoria: 1° Netto Gianfranco Scoppettone Cavaglià 40, 2° Netto Alessandro Giancola Cavaglià 40. 3a categoria: 1° Netto Mauro Gelatti Pinetina 47, 2° Netto Luciano Caccin Be Golf 42. 1° Ladies Nicla Dal Moro Cherasco 40.
Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la gara Vitivinicola Pier Cup (18 buche Stableford, 3) che ha visto grande protagonista Rohan Jay Silva dominatore nel lordo con lo score di 39 (65 medal).
Premiati. 1a categoria: 1° lordo Rohan Jay Silva Cavaglià punti 39, 1° Netto Andrea Villa Albatros Indoor 38, 2° Netto Massimo Stesina Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Stefano Olivieri Cavaglià 44, 2° Netto Silvia Malinverni Cavaglià 41. 3a categoria: 1° Netto Carlo Debernardi Cavaglià 41, 2° Netto Valeria Furlan Cavaglià 41. 1° Ladies Chiara Donatelli Laghi 39. 1° Seniores Fabio Gazzola Laghi 41.
Nel weekend al Gc Cavaglià ritorna uno degli appuntamenti clou del calendario. Sarà un sabato di festa con la classica di tabellone Top Race, che inaugurerà la stagione estiva. La competizione a squadre si giocherà con formula “pro-am” (18 buche, validi 2 score su 4). A seguire cena a buffet in veranda e serata karaoke.
Domenica si disputerà la Race to Espana (18 buche, Stableford, 3 categorie) che fa parte dei circuiti Golf Passion (info: 348/6046284 - luigi@golfpassion.it).
Mercoledì scatterà il classico circuito serale estivo Apericup che anche quest’anno metterà in palio (oltre ai premi di ogni tappa) per il 1° netto e il 1° lordo della classifica finale del circuito (validi i miglior 4 score su 6) un voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi. Dalle ore 20 circa cena con tagliere pasta e dolce. Partenze tra le ore 17/18. Iscrizioni.
Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.