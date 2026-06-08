A Tollegno la consegna del Premio Straudi nel ricordo di Nicolò

Sono sei anni che manca Nicolò, manca alla sua famiglia, ai suoi amici, all’oratorio e al suo paese che in questi giorni lo hanno ricordato con la sesta edizione del premio a lui dedicato.

L’Istituto Comprensivo di Andorno Micca, che lo aveva conosciuto come allievo curioso e brillante, lo celebra ogni anno, grazie al sostegno della dirigente Arena Liboria, con un concorso che quest’anno aveva come tema la lettura e i libri, una delle sue passioni.

La mamma, Cristina Mughetto, ha spiegato che la lettura alimenta la creatività e la fantasia, consente di conoscere meglio se stessi e gli altri oltre che farci viaggiare nel tempo e nello spazio, ma soprattutto permette di sviluppare un pensiero critico che renderà liberi da condizionamenti.

Come di consueto il comune di Tollegno e tutte le associazioni locali hanno concorso a rendere speciale la giornata che ha premiato i partecipanti intrattenuti dalla colonna sonora curata da Maria Francesca Garbaccio e Sara Viale che hanno diretto i cori Voci bianche e Cantimbanchi e dal violino di Vittoria Panato.

Mentre parole e note si sono inseguite il brillante presentatore, professor Alberto Triverio, con leggerezza e ironia ha chiamato i premiati delle varie categorie: la Scuola dell’Infanzia di Sant’Eurosia per i disegni, la primaria di Tollegno con Liam Romero di prima e Cecilia Riviera di quinta per la poesia.

Alla voce di Emanuela Massazza, che per molti anni ha insegnato e collaborato alla dirigenza dell’istituto comprensivo, è stata affidata la lettura dei racconti che si sono classificati ai primi posti, scritti da Matteo Stranges della classe quarta primaria di Pralungo e Stefano Lombardi della classe terza secondaria di Tollegno e dei versi della poesia di Cecilia Pro della seconda di Tollegno.

Sara Moreschi, Amelia Rista e Alice Negro delle classi prime rispettivamente della secondaria di Tollegno, Pralungo e Andorno hanno raccontato come per loro “leggere sia un viaggio avventuroso”. Il Premio Speciale Tollegno è stato assegnato ad Alessandro Acquadro e a Virginia Muriglio.

I sentiti ringraziamenti del papà di Nicolò hanno chiuso il piacevole pomeriggio che ha unito i numerosi partecipanti nei locali gentilmente messi a disposizione da don Paolo. A curare l’impeccabile regia l’instancabile madrina della manifestazione, professoressa Marina Cucco, che ogni anno si spende con generosità nell’organizzazione per ricordare il suo allievo a chi lo ha amato e raccontarne le qualità a chi non lo ha conosciuto.