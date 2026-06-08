Biella Rugby, ecco il primo arrivo: è Filippo Bozzoni

Biella Rugby annuncia il primo acquisto in vista della stagione 2026/2027: Filippo Bozzoni entra a far parte della rosa gialloverde, portando con sé esperienza maturata ai massimi livelli del rugby italiano e internazionale.

Nato a Brescia il 3 gennaio 2003, utility back di grande versatilità, Bozzoni ha iniziato a giocare a rugby all'età di sei anni nella sua città, completando tutto il percorso giovanile fino al primo anno di Under 18. Successivamente si è trasferito a Calvisano, club con il quale ha esordito nel massimo campionato italiano.

Nella stagione 2020/2021 è approdato alle Zebre, dove è rimasto per due stagioni. Dopo l'esperienza con il Valorugby Emilia nella stagione 2024/2025, si è trasferito a Colorno, squadra con cui ha disputato l'ultima annata prima del ritiro del club dal campionato di Serie A Élite. Ha concluso la stagione nuovamente con la maglia del Calvisano.

Importante anche il percorso internazionale. Con la Nazionale Under 20 ha conquistato uno storico terzo posto al Sei Nazioni di categoria e ha partecipato al Mondiale disputato in Sudafrica. Con la Nazionale Seven ha inoltre raggiunto le finali europee e ottenuto la qualificazione ai Challenger Series di Dubai.

“Ho scelto Biella perché è una società seria, con un bel progetto di crescita sostenibile e una grande attenzione verso i propri giocatori – dichiara - Un insieme di fattori che sono riusciti a darmi il giusto stimolo per una nuova ripartenza. Penso di poter aiutare la squadra grazie alla mia velocità e all'esperienza che ho maturato in questi anni, anche a livello internazionale. Nel tempo libero mi piace ascoltare musica, stare con i miei amici e andare a pescare”.

Grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo Corrado Musso: “È un giocatore che, ogni volta che ho mi è capitato di vederlo giocare, mi ha fatto pensare: questo è veramente forte. Motivo per cui ci siamo mossi subito per cercare di portarlo a Biella. È un ragazzo con qualità tecniche che nel nostro sistema di gioco possono essere valorizzate al massimo. Può coprire, all'occorrenza, anche il ruolo di mediano di mischia. Lo ha fatto negli ultimi minuti della partita disputata a Biella contro Colorno ed è riuscito a metterci in grande difficoltà. Ha scelto di contribuire al progetto del club: oltre a giocare, allenerà le giovanili e sarà parte integrante del progetto scuole”.

Entusiasta anche l'head coach Alberto Benettin: “Siamo molto felici di questo nuovo arrivo. Portiamo a casa un giocatore giovane ma già ricco di esperienza, che ha ancora ampi margini di crescita e che, allo stesso tempo, può dare fin da subito un contributo importante alla squadra. È veloce, imprevedibile e capace di ricoprire più ruoli. Sono certo che si inserirà rapidamente nel gruppo e che saprà divertirsi e far divertire i nostri tifosi”.