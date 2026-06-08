Sale piene a "Nel mondo a venire": 1200 presenze a Biella FOTO

Si è chiusa con un’ampia partecipazione l’edizione 2026 di “Nel Mondo a Venire”, il festival promosso da Sellalab e dedicato all’innovazione, all’impresa e alle trasformazioni che stanno ridefinendo economia e società.

“Nella sola giornata di sabato sono transitate 850 persone e le sale sono rimaste piene fino alla fine - spiega Christian Clarizio, Head of Sellalab - Il concerto finale ha chiuso in bellezza la giornata. Ha colpito molto il Giardino delle Idee, costruito dal Polo Innovativo di Brescia, con i prototipi, la parte esperienziale con i visori e la presenza dei diversi partner”.

Considerando anche le attività di venerdì, tra la formazione nelle scuole con “Nel Mondo a Venire at School” e l’Innovation Matchmaking del pomeriggio, il bilancio complessivo della due giorni raggiunge circa 1.200 presenze. Tra i momenti più significativi della manifestazione anche la finale di Fin 4 Teen, che ha visto protagonisti i ragazzi, e l’Innovation Content Award, dedicato ai content creator: “È stato un momento emozionante - aggiunge Clarizio - La cosa più bella è che le sale sono state piene tutto il giorno e le tematiche proposte particolarmente apprezzate".

Il festival ha offerto una panoramica sui grandi temi al centro del cambiamento: intelligenza artificiale, quantum computing, cybersecurity, marketing, innovazione digitale, nuovi modelli di business e impatto. Un programma pensato per mettere in dialogo imprese, professionisti, studenti, innovatori e cittadini, attraverso incontri e networking, all'interno di spazi di sperimentazione concreta.