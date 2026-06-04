Dal Nord Ovest - Grave incidente sull’A26, ci sono feriti: interviene anche l’elisoccorso

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri, lungo l’Autostrada dei Trafori A26, in direzione Gravellona Toce, nel tratto che attraversa il territorio di Borgo Vercelli.

L’allarme è stato lanciato alle 15.22 e sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con l’auto medicalizzata di Vercelli e l’elisoccorso decollato dalla base di Borgosesia. Secondo le prime informazioni disponibili, sarebbero almeno tre le persone coinvolte nel sinistro. Al momento non sono ancora note le condizioni dei feriti né la dinamica dell’incidente.

Si sono registrati rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.