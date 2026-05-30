Dal nord ovest: Sparatoria nei boschi di Castelletto Ticino, ferito un uomo di 30 anni

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi a Castelletto Sopra Ticino, nel novarese, dove un uomo di circa 30 anni, di origine straniera, è rimasto ferito in un’aggressione con arma da fuoco avvenuta nei pressi di un’area boschiva in via Rossini.

L’allarme è scattato poco dopo le 15. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da due o tre colpi di pistola, riportando ferite a una gamba e all’addome.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri, allertati da alcuni passanti che avevano udito gli spari provenire dalla zona.

I primi soccorsi sono stati prestati dall’équipe medicalizzata di Arona: al momento dell’arrivo dei sanitari il ferito era cosciente. Successivamente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento urgente dell’uomo all’ospedale di Novara.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire al responsabile dell’aggressione.