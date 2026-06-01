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Cronaca dal Nord Ovest | 01 giugno 2026, 14:00

Tragico incidente nel Canavese, perde la vita un uomo di 86 anni

Tragico incidente nel Canavese, perde la vita un uomo di 86 anni (foto di repertorio)

Tragico incidente nel Canavese, perde la vita un uomo di 86 anni (foto di repertorio)

Sangue sulle strade del Torinese. Nella prima mattina di oggi, lunedì 1° giugno, il conducente di un'auto ha perso il controllo, finendo fuori strada: per l'uomo, un anziano di circa 86 anni, purtroppo non vi è stato nulla da fare.

Ferita, ma in modo non grave, anche la moglie, poi trasferita all'ospedale di Ivrea in codice verde. Possibile che sia stato un improvviso malore a determinare il tragico sinistro, avvenuto lungo la strada provinciale 51 che collega il comune di Ciconio a San Giorgio Canavese.

Sul luogo sono prontamente intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che ora saranno chiamati a fare luce sulla dinamica del drammatico sinistro.

Dalla redazione di Torino

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