Paura in quota nel Canavese, quattro ragazzi recuperati a 2300 metri

Momenti di apprensione nel pomeriggio del 25 maggio sulle montagne del Canavese, dove quattro giovani escursionisti sono rimasti bloccati durante la discesa nei pressi di Punta Rama, nel territorio di Frassinetto. Determinante l’intervento dei Vigili del Fuoco di Torino, che hanno attivato il Nucleo Elicotteri Piemonte per raggiungere i ragazzi e portarli in salvo.

Secondo quanto ricostruito, i quattro giovani avevano trascorso la notte al Bivacco Beltrando, struttura situata in alta quota. Durante il rientro verso valle si sono però trovati in difficoltà a circa 2300 metri di altitudine. Il terreno, particolarmente ripido e reso scivoloso dalla neve in fase di scioglimento, ha impedito loro di proseguire in sicurezza lungo il percorso escursionistico.

Scattato l’allarme, sul posto è intervenuto l’elicottero AB-412 del Nucleo Volo Piemonte dei vigili del fuoco. Dall’alto il personale ha individuato rapidamente i ragazzi, rimasti bloccati in una zona impervia sopra Frassinetto.

Una volta raggiunti, gli escursionisti sono stati recuperati a bordo del velivolo “Drago 72” e trasferiti in sicurezza a valle. Fortunatamente nessuno dei quattro giovani ha riportato problemi fisici. In supporto nell'operazione sono intervenute anche le squadre 81 di Ivrea, i Saf della Sede Centrale e i volontari di Castellamonte.