Sfiamma un cavo per le piogge, a Valdengo scatta l’allarme

Intervento dei Vigili del Fuoco nel comune di Valdengo per un cavo che, molto probabilmente a causa delle intense piogge di queste ore, sta sfiammando. L’allarme è scattato in via Molinelle nella prima serata di oggi, 4 giugno, su segnalazione di alcuni residenti.
Dalle prime informazioni raccolte, sembra che una parte dei fili sia finita a terra. Sul posto è giunta una squadra di Biella, impegnata a monitorare la situazione, in attesa dell’arrivo dei tecnici preposti che si occuperanno della messa in sicurezza.