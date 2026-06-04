giovedì 04 giugno
Sfiamma un cavo per le piogge, a Valdengo scatta l’allarme (foto di repertorio)
Sfiamma un cavo per le piogge, a Valdengo scatta l’allarme
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CRONACA | 04 giugno 2026, 20:00

Sfiamma un cavo per le piogge, a Valdengo scatta l’allarme

Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella.

Sfiamma un cavo per le piogge, a Valdengo scatta l’allarme (foto di repertorio)

Sfiamma un cavo per le piogge, a Valdengo scatta l’allarme (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco nel comune di Valdengo per un cavo che, molto probabilmente a causa delle intense piogge di queste ore, sta sfiammando. L’allarme è scattato in via Molinelle nella prima serata di oggi, 4 giugno, su segnalazione di alcuni residenti. 

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che una parte dei fili sia finita a terra. Sul posto è giunta una squadra di Biella, impegnata a monitorare la situazione, in attesa dell’arrivo dei tecnici preposti che si occuperanno della messa in sicurezza.

g. c.

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