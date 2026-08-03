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CRONACA | 03 agosto 2026, 19:30

Biella, sei giovani bloccati dalla piena improvvisa del torrente Cervo: tratti in salvo dal Drago dei Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

L’allarme è scattato intorno alle 18.30, sul posto anche le squadre di terra.

Biella, sei giovani bloccati dalla piena improvvisa del torrente Cervo: tratti in salvo dal Drago dei Vigili del Fuoco (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Biella, sei giovani bloccati dalla piena improvvisa del torrente Cervo: tratti in salvo dal Drago dei Vigili del Fuoco (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Intervento di soccorso a Chiavazza, nel comune di Biella. Dalle informazioni raccolte, un gruppo di sei giovani è rimasto bloccato su un isolotto di pietra a causa della piena improvvisa del torrente Cervo che gli ha impedito di tornare sulla terraferma. 

Il livello dell'acqua si è alzato molto velocemente a causa delle intense precipitazioni registrate in montagna nel pomeriggio odierno, in particolar modo nelle zone dell'alta Valle Cervo. L’allarme è scattato intorno alle 18.30 di oggi, 3 agosto. 

Sul posto sono intervenute le squadre di terra dei Vigili del Fuoco, assieme all’elicottero Drago, con personale a bordo. Proprio gli operatori hanno raggiunto la comitiva e, in breve tempo, hanno caricati i ragazzi a bordo del mezzo aereo traendoli in salvo e portandoli in un luogo più sicuro. 

Redazione

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