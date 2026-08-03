Biella, sei giovani bloccati dalla piena improvvisa del torrente Cervo: tratti in salvo dal Drago dei Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Intervento di soccorso a Chiavazza, nel comune di Biella. Dalle informazioni raccolte, un gruppo di sei giovani è rimasto bloccato su un isolotto di pietra a causa della piena improvvisa del torrente Cervo che gli ha impedito di tornare sulla terraferma.

Il livello dell'acqua si è alzato molto velocemente a causa delle intense precipitazioni registrate in montagna nel pomeriggio odierno, in particolar modo nelle zone dell'alta Valle Cervo. L’allarme è scattato intorno alle 18.30 di oggi, 3 agosto.

Sul posto sono intervenute le squadre di terra dei Vigili del Fuoco, assieme all’elicottero Drago, con personale a bordo. Proprio gli operatori hanno raggiunto la comitiva e, in breve tempo, hanno caricati i ragazzi a bordo del mezzo aereo traendoli in salvo e portandoli in un luogo più sicuro.