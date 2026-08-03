Torrente in piena anche in Valle Cervo, soccorso un uomo dai Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco di nuovo in azione con l’elicottero Drago.

L’allarme è scattato intorno alle 16 di oggi, 3 agosto, nella zona di Oneglie, a Sagliano Micca: stando alle prime ricostruzioni, un uomo sarebbe rimasto bloccato nei pressi del torrente a causa di una piena improvvisa provocata dalle intense precipitazioni segnalate nel primo pomeriggio che hanno improvvisamente innalzato il livello dell’acqua.

Lo stesso è stato recuperato dal personale presente a bordo del mezzo aereo e riportato successivamente a valle. Sembra che fosse in buone condizioni di salute.

Un simile episodio si è poi verificato nella prima serata odierna, a Chiavazza, dove sei giovani sono rimasti bloccati in mezzo al torrente Cervo e tratti in salvo sempre dal Drago dei Vigili del Fuoco.