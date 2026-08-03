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CRONACA | 03 agosto 2026, 20:30

Torrente in piena anche in Valle Cervo, soccorso un uomo dai Vigili del Fuoco

Le intense precipitazioni segnalate nel primo pomeriggio hanno improvvisamente innalzato il livello dell’acqua, così da sorprendere l’ignaro escursionista.

Torrente in piena anche in Valle Cervo, soccorso un uomo dai Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Torrente in piena anche in Valle Cervo, soccorso un uomo dai Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Vigili del Fuoco di nuovo in azione con l’elicottero Drago. 

L’allarme è scattato intorno alle 16 di oggi, 3 agosto, nella zona di Oneglie, a Sagliano Micca: stando alle prime ricostruzioni, un uomo sarebbe rimasto bloccato nei pressi del torrente a causa di una piena improvvisa provocata dalle intense precipitazioni segnalate nel primo pomeriggio che hanno improvvisamente innalzato il livello dell’acqua. 

Lo stesso è stato recuperato dal personale presente a bordo del mezzo aereo e riportato successivamente a valle. Sembra che fosse in buone condizioni di salute. 

Un simile episodio si è poi verificato nella prima serata odierna, a Chiavazza, dove sei giovani sono rimasti bloccati in mezzo al torrente Cervo e tratti in salvo sempre dal Drago dei Vigili del Fuoco.

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g. c.

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