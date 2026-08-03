 / CRONACA

CRONACA | 03 agosto 2026, 19:00

Due incidenti in successione a Biella: soccorsi ciclista e uomo in monopattino

Sul posto 118 e Polizia Locale.

Due incidenti in successione a Biella: soccorsi ciclista e uomo in monopattino (foto di repertorio)

Due incidenti in successione a Biella: soccorsi ciclista e uomo in monopattino (foto di repertorio)

Doppio incidente stradale nel comune di Biella. Intorno alle 16.15 di oggi, 3 agosto, in via Ivrea, si è verificato uno scontro tra un’auto e una bicicletta. 

Ad avere la peggio il ciclista, subito soccorso dal 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice verde. 

Poco dopo, in via Asmara, altro sinistro tra un’autovettura e un monopattino, il cui conducente è stato assistito sul posto dal personale sanitario a seguito dell’impatto. 

In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito che chiariranno la dinamica degli incidenti.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore