Biella e Pralungo unite in preghiera e nella processione di Valle (foto dalla pagina Facebook di Pralungo in Comune)

Momento di profonda spiritualità nel comune di Pralungo. Giovedì scorso, 28 maggio, si è svolto nella frazione Valle l’ultimo rosario del mese di maggio: “Un appuntamento molto sentito che ogni anno riunisce la comunità del Favaro con quella di Valle in un momento di preghiera e convivialità” come riporta l’amministrazione comunale sui propri canali.

La celebrazione si è tenuta presso la caratteristica chiesetta di Valle. Numerosi i fedeli presenti che hanno partecipato con devozione alla Santa Messa e alla successiva processione, svoltesi in un clima di raccoglimento e partecipazione.

Al termine della serata, i presenti si sono ritrovati per un piacevole momento conviviale grazie al rinfresco offerto dalla Pro Loco “Amici della Valle”, che ancora una volta ha contribuito a rendere speciale questo tradizionale appuntamento comunitario.