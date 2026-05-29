Concluso il progetto Erasmus+ KA1 PACES, nuove competenze europee e buone pratiche per il territorio FOTO

Si avvia alla conclusione il progetto ERASMUS+ KA1 “Learning for Active Participation, Citizenship and Civic Services – P.A.C.E.S.”, promosso dal comune di Cerrione, che chiude ufficialmente il proprio percorso il prossimo 31 maggio, lasciando in eredità ai partecipanti un importante patrimonio di competenze, relazioni internazionali e nuove prospettive per il rafforzamento delle politiche locali rivolte alla comunità.

Nel corso dei mesi di attività, il progetto Erasmus+ ha consentito ai partecipanti di confrontarsi con esperienze europee legate ai temi della cittadinanza europea, della social inclusion, del capacity building e dello sviluppo di servizi territoriali orientati ai bisogni delle comunità, con particolare attenzione alle aree rurali.

Dopo una prima fase di mobilità transnazionale, anche la seconda mobilità del progetto si è svolta a Kilkis, in Grecia, nella seconda parte del mese di aprile 2026, consolidando il rapporto di collaborazione e apprendimento con i partner greci. L’esperienza ha permesso di approfondire modelli e pratiche adottate nelle comunità locali elleniche, offrendo ai partecipanti l’opportunità di osservare da vicino come vengono organizzati e gestiti i servizi alla cittadinanza in un contesto rurale, raccogliendo spunti e metodologie potenzialmente replicabili anche sul territorio biellese.

Il progetto P.A.C.E.S. si conclude, dunque, con un bilancio positivo, fatto di nuove skills professionali e relazionali, maggiore consapevolezza delle opportunità europee e una più ampia capacità di leggere le sfide sociali delle comunità locali attraverso una prospettiva internazionale. L’esperienza Erasmus ha rappresentato inoltre un’occasione concreta di crescita personale e amministrativa – sia dello staff interno al comune che dei volontari locali coinvolti nelle mobilità - valorizzando il dialogo tra territori europei accomunati dalla dimensione rurale e dalla necessità di innovare i servizi di prossimità e gli impegni civici.

«Siamo molto contenti dei risultati raggiunti dal progetto P.A.C.E.S. – dichiara il sindaco Davide Chiarletti –. Questa esperienza ha permesso al nostro Comune di rafforzare una visione sempre più europea delle politiche pubbliche, offrendo ai partecipanti strumenti concreti, nuove competenze e un confronto diretto con realtà che affrontano sfide simili alle nostre. Con Kilkis e quell’area greca siamo in relazione e collaborazione da anni. Investire in reti europee significa investire nel futuro delle nostre comunità e Cerrione lo fa da decenni».

Soddisfazione anche da parte del vicesindaco Anna Maria Zerbola, che sottolinea: «Il progetto PACES lascia un’eredità importante in termini di conoscenze, relazioni e capacità di costruire percorsi innovativi per il territorio. Le esperienze vissute in Grecia – grazie al coinvolgimento della agenzia Epimorfotiki Kilkis - hanno mostrato approcci interessanti alla gestione dei servizi per chi ha bisogno nelle aree rurali e rappresentano uno stimolo prezioso per continuare a lavorare con uno sguardo aperto all’Europa».