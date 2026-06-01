2 giugno, Fulcheri: "Invitiamo tutti a far sventolare il Tricolore"

In occasione della Festa della Repubblica, gli Alpini invitano cittadini, famiglie, associazioni e istituzioni a esporre il Tricolore dalle proprie abitazioni e sedi come segno di appartenenza e di omaggio alla Repubblica italiana.



Il 2 giugno rappresenta infatti una delle date più importanti della storia nazionale: il giorno in cui gli italiani scelsero la Repubblica e in cui, per la prima volta, le donne parteciparono a una consultazione politica nazionale, contribuendo alla costruzione della democrazia italiana.



«Esporre il Tricolore significa ricordare una pagina fondamentale della nostra storia e i valori su cui si fonda la Repubblica: libertà, partecipazione, solidarietà e senso della comunità» dichiara il presidente della sezione di Biella Marco Fulcheri. «In questa ricorrenza vogliamo ricordare anche il primo voto delle donne, una conquista civile che ha reso il nostro Paese più democratico e più giusto. Invitiamo tutti a far sventolare il Tricolore come segno di unità e di riconoscenza verso chi ci ha consegnato la libertà e le istituzioni repubblicane».



Un gesto semplice ma carico di significato, per celebrare insieme una delle pagine più importanti della storia d'Italia.