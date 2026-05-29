Biella in festa per gli 80 anni della Repubblica, ecco il programma

Il prossimo 2 giugno, in occasione dell’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, in concomitanza con la cerimonia nazionale presieduta a Roma dal Presidente della Repubblica, si terrà la tradizionale cerimonia ufficiale coordinata dalla Prefettura di Biella.

L’evento prenderà avvio alle 9.30 presso i Giardini Zumaglini con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei Caduti e proseguirà, alle 10, in piazza Duomo con gli onori militari e, a seguire, la cerimonia dell’Alzabandiera. Le marce e l’Inno nazionale saranno eseguiti dalla Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Biella.

Alla lettura del messaggio del Capo dello Stato seguiranno gli indirizzi di saluto del sindaco della Città di Biella, Marzio Olivero, del presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo e del prefetto di Biella, Elena Scalfaro. La cerimonia si concluderà con la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica.

Riceveranno il diploma di Cavaliere l’Architetto Giovanni Vachino ed il diploma di Ufficiale il Dott. Michele Basilicata, già viceprefetto Vicario del Prefetto di Biella.