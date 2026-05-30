Finisce la scuola, torna la “Giornata dell’Arte”, chiude via Serralunga

In occasione della “Giornata dell’Arte”, organizzata dalla Fondazione Pistoletto e in programma mercoledì 10 giugno il Comune di Biella ha emanato un’ordinanza con importanti modifiche alla viabilità nelle aree interessate dalla manifestazione.

L’evento, promosso dalla Fondazione Pistoletto di via Serralunga, coinvolgerà numerosi studenti e prevede attività diffuse tra il centro cittadino e la zona del Lanificio Maurizio Sella, con cortei e momenti pubblici che renderanno necessarie limitazioni temporanee al traffico e alla sosta.

Tra i principali provvedimenti previsti figura il divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio ovale di via Serralunga nei pressi della Fondazione Pistoletto, dalle ore 6 del 10 giugno fino alle ore 9 dell’11 giugno. Ulteriori limitazioni interesseranno gli stalli di sosta tra via Cernaia e l’ingresso del parcheggio ovale, riservati esclusivamente ai mezzi autorizzati al seguito della manifestazione.

Limitazioni anche in Costa di Riva, dove dalle 14 alle 16 saranno vietati sia il transito sia la sosta.

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento, verrà inoltre sospesa la circolazione veicolare in diverse aree della città. In particolare, il parcheggio ovale di via Serralunga resterà chiuso al traffico per tutta la durata della manifestazione, mentre via Serralunga, nel tratto compreso tra via Cernaia e via dei Mulini, sarà interdetta alla circolazione dalle 13 del 10 giugno fino alle 2 dell’11 giugno, ad eccezione dei residenti, delle attività commerciali e dei mezzi di soccorso.

Nel pomeriggio del 10 giugno è previsto anche il passaggio del corteo degli studenti, che comporterà temporanee sospensioni del traffico lungo il percorso che interesserà via Italia, piazza Vittorio Veneto Est, via Marocchetti, via Galilei, Costa di Riva e via Serralunga fino al parcheggio ovale della Fondazione Pistoletto.