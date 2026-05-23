La Biellese Under 16 è campione regionale: decide Sasso nella finale con la CBS - Foto Biellese 1902

Dopo undici anni, una squadra giovanile della Biellese torna sul tetto del Piemonte. A conquistare il titolo regionale è l’Under 16 bianconera, nella categoria Allievi, come già avvenuto nell’ultimo successo del settore giovanile laniero.

Nella finale disputata sul campo neutro di Orbassano, i ragazzi allenati da Marco Fasana hanno battuto la CBS per 1-0. Decisiva la rete di Sasso al 33’, che ha consegnato alla Biellese un risultato di grande valore sportivo. Il successo premia il percorso della squadra, la crescita del gruppo e il lavoro portato avanti dal club nella riorganizzazione del settore giovanile, con particolare attenzione alla valorizzazione del vivaio.

A seguire la gara dagli spalti anche mister Luca Prina, coinvolto durante il match ed euforico al fischio finale. Presenti anche il presidente Alessandro Blotto, una nutrita rappresentanza di dirigenti e tecnici del club e l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola, tutti vicini alla squadra in una giornata particolarmente speciale per l’ambiente bianconero.