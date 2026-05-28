Affittare casa, tutto quello che devi sapere: se ne parla a Valdilana

“Stai pensando di andare a vivere da solo ma il mondo degli affitti ti sembra una giungla? Contratti, cauzioni, spese, dubbi, mille domande… da dove si parte? Abbiamo pensato a qualcosa che può davvero esserti utile con l’evento ‘Diventare Grandi – Guida pratica: Affittare casa, tutto quello che devi sapere’, pensato dai ragazzi delle Politiche Giovanili”.

A presentare il nuovo incontro con la popolazione il comune di Valdilana sui propri canali social. Sarà un momento volto a comprendere come muoversi correttamente nel mondo degli affitti. L’evento sarà alle 18.30 di domani, venerdì 29 maggio, nei locali dell’ex asilo Cerino Zegna di frazione Ronco, a Valdilana.

Sarà presente l’ing. Giorgia A. Bortolan, consulente immobiliare, che aiuterà i presenti a fare chiarezza su tutto quello che c’è da sapere. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti