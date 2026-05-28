Special Olympics, Asad Biella sugli scudi ai giochi nazionali estivi di Lignano Sabbiadoro FOTO

L’Asad Biella festeggia i 30 anni dalla propria fondazione come meglio non avrebbe potuto: dopo la grande festa di sabato 16 maggio al Pozzo Lamarmora, il team biellese ha letteralmente conquistato Lignano Sabbiadoro, sede della 41ª edizione dei Giochi Nazionali estivi Special Olympics, dal 19 al 24 maggio.

Eccellenti risultati negli sport di squadra unificati: terzo posto per i team di pallacanestro e pallavolo, gradino più alto del podio per il rugby, argento per il calcio. Tanti podi anche negli sport individuali: due ori, due argenti e tre bronzi per il nuoto, due ori, un argento e tre bronzi nell’atletica, un bronzo nel bowling, due ori e due bronzi nelle bocce, due ori e un bronzo nel golf, un oro nel tennis.

Delegazione Asad composta da 120 tra atleti, atleti partner, tecnici e accompagnatori al seguito.

Un plauso particolare è giunto ai tecnici: Lorenzo Bocca del team calcio, Paolo Vialardi nel basket, Antonella Apollonio nella pallavolo, Guglielmo Longo nel rugby, Mattia Lazzarotto ed Emily Siviero nell’atletica, Antonino Spezzano, Giacomo Foglio Bonda e Marco Marangone nel nuoto, Gianfranco Preziosa, Susanna Mosca, Sabrina Palomba e Irene Testa nelle bocce, Raffaella Bilotti nel golf, Mattia Piacenza nel bowling e Egisto Bitossi nel Tennis.

E un grazie di cuore da parte di Asad Biella a tutti i partner che hanno permesso al team di partecipare ai Giochi.