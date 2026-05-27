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SPORT | 27 maggio 2026, 07:20

Bocce, podio tutto biellese a Crescentino

Bocce, podio tutto biellese a Crescentino

Bocce, podio tutto biellese a Crescentino

Podio tutto biellese nella terza selezione valida per la partecipazione al campionato italiano a coppie D che si è giocata a Crescentino. 

Ha conquistato la qualificazione la Valdenghese con Francesco Marchesini e Claudio Grendene, che nella finalissima ha avuto la meglio, con il risultato di 13-1, della San Secondo Bennese con Davide Duò, Alessandro Marzanati. Al terzo posto si sono piazzate: Cossato Bocce con Raffaello Bacchin, Gianpiero Andreoletti e Viglianese con Ariberto Giletti, Gerardo Civra Dano. 

32 le coppie in gara, dirette da Gianfranco Poli.

Sante Tregnago

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