Bocce, podio tutto biellese a Crescentino

Podio tutto biellese nella terza selezione valida per la partecipazione al campionato italiano a coppie D che si è giocata a Crescentino.

Ha conquistato la qualificazione la Valdenghese con Francesco Marchesini e Claudio Grendene, che nella finalissima ha avuto la meglio, con il risultato di 13-1, della San Secondo Bennese con Davide Duò, Alessandro Marzanati. Al terzo posto si sono piazzate: Cossato Bocce con Raffaello Bacchin, Gianpiero Andreoletti e Viglianese con Ariberto Giletti, Gerardo Civra Dano.

32 le coppie in gara, dirette da Gianfranco Poli.