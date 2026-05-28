Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati: confronto e formazione a Biella

Venerdì scorso si è svolto al Chiostro di San Sebastiano, a Biella, l’incontro formativo di promozione della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati, alla presenza del Garante regionale Giovanni Ravalli, con l’obiettivo di promuovere la figura dei tutori volontari per i MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati).

L’iniziativa è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione relativa a questa forma di tutela che, di norma, viene affidata dal Tribunale per i Minorenni di Torino all’ente istituzionale del capoluogo di provincia in cui i minori vengono trasferiti.

L’incontro è stato organizzato dall’Ufficio del Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, in collaborazione con la Città di Biella, i Consorzi intercomunali IRIS e CISSABO e l’Associazione Tutrici e Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati. Presenti anche il presidente del CdA del Consorzio IRIS, Paolo Robazza, e la presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio IRIS, Selena Minuzzo.

"Nel 2025 – ha spiegato Ravalli – i minori stranieri non accompagnati accolti o transitati in Piemonte e Valle d’Aosta sono stati 725. I provvedimenti di tutela emessi dal Tribunale per i Minorenni sono stati 675: 253 assegnati a Comuni o consorzi socio-assistenziali e 422 a tutori volontari. Nella provincia di Biella i provvedimenti di tutela sono stati 28, di cui 11 affidati a tutori volontari".

Sono intervenuti nel corso dell’incontro anche Isabella Scaramuzzi, assessore alle Politiche Sociali e Assistenziali della Città di Biella; Mattia Cappellari, responsabile attività sociali e politiche abitative della Città di Biella; Angela Morabito, assistente sociale del Consorzio IRIS; Silvia Bilato, assistente sociale del Consorzio CISSABO; Ilaria Gritti, dell’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Piemonte.



