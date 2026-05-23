“Camminando tra le pagine”, a Magnano torna la passeggiata tra libri e natura

Si terrà oggi, sabato 23 maggio, a Magnano la seconda edizione di “Camminando tra le pagine”, passeggiata nel bosco accompagnata da letture, promossa dagli Amici della Biblioteca e dalla Biblioteca di Magnano.

Il ritrovo è previsto alle 15 alla Biblioteca di Magnano, con partenza alle 15.30. Il percorso, adatto a tutti, sarà di 4 km e prevede 5 soste. La durata stimata è di circa un’ora e mezza. Le letture saranno a cura di Barbara Camisotti. Al termine dell’iniziativa verrà offerta una piccola merenda presso la Pro Loco di Magnano.

In caso di maltempo, l’appuntamento sarà rinviato al sabato successivo.