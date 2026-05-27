Biella, 7 mila pass ZTL in città: stretta su via Italia FOTO

Gli uffici del Comune di Biella sono al lavoro per rivedere il disciplinare della Ztl cittadina con l’obiettivo di “stringere le maglie” degli accessi e rendere il centro cittadino più ordinato, limitando il traffico improprio in particolare lungo via Italia, il “salotto” urbano. È questa la principale novità emersa dalla risposta dell’assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola all’interrogazione presentata dai gruppi Buongiorno Biella e Costruiamo Biella in consiglio comunale a Biella nella giornata di ieri martedì 26 maggio presentata dal consigliere Andrea Foglio Bonda.

L’interrogazione prendeva spunto dalla delibera approvata dalla giunta l’11 marzo scorso, con cui era stata istituita la Ztl nel tratto di via Italia compreso tra via Marocchetti e via Dante, dopo i lavori di riqualificazione della pavimentazione. Le minoranze chiedevano chiarimenti sullo stato delle autorizzazioni, sulla segnaletica e sugli obiettivi concreti del provvedimento.

Nel corso della risposta in consiglio comunale, Moscarola ha dapprima spiegato che i cartelli saranno posati a breve e che il Comune intende intervenire in maniera più incisiva sull’attuale regolamentazione della Ztl. “Oggi ci sono oltre 7 mila pass, una cosa folle”, ha sottolineato l’assessore, ricordando come negli anni siano stati mantenuti permessi e proroghe che hanno finito per allargare eccessivamente le possibilità di accesso.

L’amministrazione, ha spiegato, sta quindi lavorando a un nuovo disciplinare che sarà portato in commissione non appena pronto. Tra le novità previste ci saranno regole più stringenti per l’accesso dei corrieri, con fasce orarie definite, ad esempio dalle 10 alle 12.30, sul modello di quanto avviene in molte altre città.

L’obiettivo è anche quello di modificare la logica di attraversamento del centro. “Oggi chi abita in via Italia può percorrerla tutta, ma non dovrà più essere così”, ha spiegato Moscarola, annunciando che con il nuovo sistema si dovrà entrare dal varco più vicino alla propria abitazione o destinazione.

Parallelamente il Comune sta acquistando un nuovo programma gestionale che consentirà di ritirare progressivamente i vecchi permessi e rilasciare pass soltanto a chi possiede realmente i requisiti previsti.

Per l’assessore il risultato atteso è chiaro: ridurre il traffico veicolare improprio e restituire via Italia alla sua funzione naturale di area commerciale e pedonale. “Via Italia non può più essere una tangenziale. Non deve più accadere”, ha concluso.