Biella in lutto, l’addio al Favaro di Roberto Pero: aveva 62 anni

La notizia della prematura scomparsa di Roberto Pero ha gettato nello sconforto la comunità biellese. In molti, infatti, hanno condiviso nelle scorse ore foto, post, parole e pensieri di vicinanza ai suoi familiari in questo momento di profondo dolore. Aveva soltanto 62 anni.

A darne il triste annuncio i suoi cari, assieme ai parenti tutti. Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 19, nella chiesa parrocchiale del Favaro. Sempre qui, si terranno i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 9.30 di giovedì 28 maggio.