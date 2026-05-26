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Biella | 26 maggio 2026, 18:40

Biella in lutto, l’addio al Favaro di Roberto Pero: aveva 62 anni

Biella in lutto, l’addio al Favaro di Roberto Pero: aveva 62 anni

Biella in lutto, l’addio al Favaro di Roberto Pero: aveva 62 anni

La notizia della prematura scomparsa di Roberto Pero ha gettato nello sconforto la comunità biellese. In molti, infatti, hanno condiviso nelle scorse ore foto, post, parole e pensieri di vicinanza ai suoi familiari in questo momento di profondo dolore. Aveva soltanto 62 anni. 

A darne il triste annuncio i suoi cari, assieme ai parenti tutti. Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 19, nella chiesa parrocchiale del Favaro. Sempre qui, si terranno i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 9.30 di giovedì 28 maggio.

g. c.

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