Over 65, il Comune di Pettinengo rinnova la convenzione per il turismo sociale

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Pettinengo ha rinnovato la convenzione con l’Associazione Auser Insieme Provinciale di Biella APS per il turismo sociale riservato ai cittadini over 65.
L’accordo consente ai senior di partecipare a viaggi, soggiorni, gite giornaliere e weekend organizzati: opportunità pensate per scoprire nuovi luoghi, condividere esperienze e favorire la socialità.
Il volantino con le iniziative proposte è disponibile presso gli uffici comunali, negli orari di apertura.