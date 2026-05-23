Guardia Medica di Valdilana, da lunedì 25 maggio nuova sede a Ponzone

Da lunedì 25 maggio 2026, a partire dalle 20, il servizio di Continuità Assistenziale di Valdilana, ex Guardia Medica, sarà trasferito dalla Casa della Salute di Trivero alla nuova Casa di Comunità di Valdilana, in frazione Ponzone 259/A, nei locali dell’ex scuola elementare.

Restano invariate le modalità di accesso: per usufruire del servizio sarà necessario chiamare il numero unico 116117, attivo dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 e 24 ore su 24 nei giorni festivi e prefestivi. In presenza di sintomi riconducibili a un’emergenza-urgenza, la chiamata verrà inoltrata alla Centrale Operativa dell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118.

La Continuità Assistenziale garantisce assistenza medica di base per situazioni urgenti che si verificano nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi. Le prestazioni comprendono visite, prescrizioni di farmaci per terapie d’urgenza e per la copertura massima di tre giorni, oltre al rilascio di certificati di malattia fino a tre giorni.

Il trasferimento rientra nel percorso di potenziamento dei servizi territoriali legato all’attivazione delle nuove Case di Comunità, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la qualità dell’assistenza sanitaria per i cittadini.