Escursionista precipita sul Mucrone: elitrasportato in codice rosso

Aggiornamento delle 19:40

Si è concluso da poco l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sul Monte Mucrone, nel comune di Biella, per un escursionista precipitato.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30, dopo che l’uomo è scivolato lungo il sentiero tra la spalla del Monte Mucrone e l’omonimo lago, cadendo per oltre un centinaio di metri lungo un pendio molto ripido.

Sul posto è stato inviato l’elisoccorso del 118, che ha individuato il ferito e ha sbarcato al verricello l’équipe sanitaria nel punto in cui si trovava. Le operazioni di stabilizzazione hanno richiesto particolare attenzione: il paziente presentava un politrauma con sospetto interessamento della colonna vertebrale.

Dopo l’imbarellamento, l’escursionista è stato recuperato sempre al verricello e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Nel frattempo, le squadre a terra del Soccorso Alpino locale sono salite incontro alla moglie del ferito, che stava scendendo accompagnata da altre persone presenti sul posto, e l’hanno trasferita a valle in sicurezza con un mezzo fuoristrada. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Vigili del Fuoco.

Aggiornamento delle 17:30

È stato individuato l’uomo per il quale erano scattate le ricerche nella zona di Oropa. Secondo le prime informazioni, sarebbe caduto dalla Ferrata del Limbo.

A individuarlo e soccorrerlo è stato l’elisoccorso del 118, che lo ha poi trasportato in ospedale. In supporto alle operazioni anche il Soccorso Alpino. Al momento non sono note le sue condizioni.

Persona infortunata nella zona di Oropa: elisoccorso in azione

In questi minuti l'elicottero dei Vigili del Fuoco sta sorvolando la zona di Oropa, nei pressi del Rifugio Rosazza, per individuare una persona che, secondo le prime informazioni, si sarebbe infortunata durante un'escursione.

Al momento non sono ancora note le dinamiche dell’accaduto né le condizioni della persona coinvolta.

Seguiranno aggiornamenti in merito.