A terra con la moto, 32enne soccorso a Cossato

Sabato da dimenticare per un motociclista della provincia di Vercelli che, in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, 23 maggio, nel comune di Cossato: stando alle prime ricostruzioni, affidate ai Carabinieri, il 32enne avrebbe frenato bruscamente alla vista di un’auto in transito e sarebbe finito a terra procurandosi alcune escoriazioni.

In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito. Ai militari dell’Arma, invece, il compito di raccogliere gli elementi per chiarire i contorni dell’incidente.