Incidente domestico per una donna, soccorsi a Biella: in azione anche l’autoscala dei Vigili del Fuoco

Intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco di Biella. Dalle prime ricostruzioni, una donna si sarebbe infortunata in casa a seguito di una caduta e non sarebbe più riuscita a rialzarsi dal pavimento. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 24 maggio, nel capoluogo di provincia.

Sul posto è giunta la squadra di Biella che, con l’ausilio dell’autoscala, ha raggiunto il quinto piano del condominio per prestare la prima assistenza alla residente. In seguito, è stata trasportata al piano terra con il toboga e affidata alle cure del personale sanitario del 118. Infine, è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.