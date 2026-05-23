Quaregna Cerreto, da settembre importanti interventi per la sicurezza stradale

Partiranno a settembre i lavori di completa riasfaltatura di via Marconi, a Quaregna Cerreto. Un intervento importante da circa 300 mila euro, pensato soprattutto per rendere più sicuro uno dei tratti più trafficati del paese.

Tra le novità principali ci sarà anche l’installazione di un semaforo intelligente all’altezza del civico 69: il sistema regolerà il traffico in base alla velocità dei veicoli, con l’obiettivo di rallentare le auto che percorrono il lungo rettilineo spesso a velocità elevate. Per l’impianto sono stati stanziati circa 9.500 euro più IVA e verranno utilizzati pali e segnaletica già esistenti.

Sul fronte della sicurezza pedonale, il Comune interverrà anche in via Quintino Sella, a Cerreto, dove saranno messi in sicurezza due attraversamenti pedonali considerati particolarmente critici, situati dopo la rotonda che conduce verso il supermercato in direzione Biella. Il progetto prevede la realizzazione di isole salvapedoni centrali, dimensionate in base alla larghezza della carreggiata, oltre a passaggi pedonali rialzati e strisce tridimensionali ai lati degli attraversamenti.

Un ulteriore intervento riguarda via Martiri, nei pressi del civico 46, dove un passaggio pedonale è stato completamente riqualificato e ne verrà inoltre creato un nuovo attraversamento tra il piccolo centro commerciale e i negozi sul lato opposto della strada, così da consentire a chi arriva da via Nassiriya di attraversare in modo più sicuro e senza dover percorrere lunghi tratti a piedi.

Soddisfatta il sindaco Katia Giordani, che sottolinea come molti degli interventi previsti siano stati realizzati addirittura in anticipo rispetto al programma elettorale.

“Stiamo portando avanti tanti lavori per la messa in sicurezza del territorio e siamo contenti di essere riusciti a completare quanto avevamo previsto nei primi tre anni di mandato”, commenta il primo cittadino. “Ora l’attenzione si sposta su via Chiosazzo, così come su via Roma. Speriamo di riuscire a intervenire già quest’anno, altrimenti nel prossimo”.

Tra i progetti futuri anche il collegamento ciclopedonale tra via Chiosazzo e il Polivalente, ritenuto utile non solo per pedoni e ciclisti ma anche per garantire una via alternativa ai mezzi di soccorso in caso di emergenza.

Il sindaco interviene infine anche sul tema delle risorse economiche comunali: “Molti pensano che il Comune sia ricco, ma non è così. Una parte importante delle risorse è vincolata a interventi finanziati con contributi regionali e del Gse che non sono ancora stati rimborsati. Abbiamo anticipato fondi con l’avanzo di amministrazione. In ogni caso il bilancio è a disposizione di chiunque voglia consultarlo e siamo assolutamente disponibili a spiegare tutto nel dettaglio”.