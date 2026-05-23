Chef piemontese campione del mondo: Andrea Serale conquista l’oro al Global Chefs Challenge 2026

Lo chef monregalese Andrea Serale, classe 2002, diplomato all’alberghiero “Giolitti” di Mondovì, ha conquistato la medaglia d’oro al Global Chefs Challenge 2026 Senior, disputato a Newport, in Galles.

Serale ha rappresentato in finale la Nazionale Italiana Cuochi insieme al compagno di squadra Giuseppe De Vincenzo, portando l’Italia sul gradino più alto del campionato mondiale di cucina.

A congratularsi con lui è Paolo Bongioanni, assessore regionale al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi: «Per il Piemonte è motivo di grande orgoglio che a riportare l’Italia sul tetto del mondo gastronomico sia un giovane chef nato, formato e attivo sul territorio. Già lo scorso febbraio lo abbiamo voluto con noi allo stand del Piemonte a “Taste of Dubai” per far conoscere ai buyer internazionali le eccellenze dell’agroalimentare e della cucina piemontese».

Serale, membro dell’Unione Regionale Cuochi Piemontesi, dal 6 all’8 febbraio aveva partecipato a “Taste of Dubai” con il collega Luca Ferrero, curando sei show cooking nello spazio della Regione. In quell’occasione erano state presentate ricette della tradizione piemontese, tra cui il Risotto Carnaroli al Gorgonzola Dop con mele caramellate e nocciole Piemonte Igp e il Filetto di Fassona con salsa tonnata alla piemontese.

«Sono molto legato alla mia regione e alla mia Cuneo», ha raccontato Serale. Con De Vincenzo, lo chef ha proposto un menu pensato come un viaggio tra Piemonte e Puglia. Tra i sapori piemontesi presentati in gara, la salsa al Martini, lo zabaione e soprattutto i ravioli ai 40 tuorli, preparazione che ha contribuito al premio Innovazione sulla lavorazione e al risultato finale.

A sottolineare il valore del traguardo è anche Francesco Gallo, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Piemontesi: «Andrea è un ragazzo eccezionale, mette cuore e passione in quello che fa, con una dote innata per competenze e accostamenti visivi e di gusto nei suoi piatti. È una promessa certa di cuoco di alto livello».