L’asilo di Pollone guarda al futuro con il progetto 0-6

Grande partecipazione e forte interesse da parte delle famiglie all’incontro pubblico dedicato al futuro dei servizi educativi 0-6 anni di Pollone, svoltosi nella serata di Giovedì 21 Maggio.

Un momento di confronto importante per condividere obiettivi, progettualità e prospettive legate all’asilo del paese e ai servizi per l’infanzia.

Nel corso della serata il presidente dell’asilo e i consiglieri si sono presentati alla comunità, illustrando ciascuno la propria area di impegno e la parte di programma di competenza, con particolare attenzione allo sviluppo della struttura educativa e ai servizi rivolti alle famiglie.

Il Sindaco ha ribadito l’importanza strategica dell’asilo per il futuro della comunità: “L’obiettivo principale è garantire un servizio educativo di qualità ai cittadini e mantenere a Pollone i bambini e le famiglie. L’asilo rappresenta un presidio fondamentale ed è anche un vero volano per la nostra scuola, alla quale teniamo molto”.

Durante l’incontro l’Amministrazione comunale ha illustrato il percorso previsto per il potenziamento del servizio attraverso una convenzione con l’asilo paritario del territorio, nell’ambito della Sezione Primavera e del sistema integrato 0-6 anni. Presentato anche il cronoprogramma predisposto dal Comune, che prevede l’avvio immediato delle attività e il completamento del percorso entro il 2027.

È stato inoltre ricordato che il Comune era stato commissariato relativamente a questo capitolo per annualità pregresse, situazione che aveva rallentato l’attuazione degli interventi.

Oggi però l’Amministrazione ha già messo a bilancio le risorse necessarie e definito concretamente il nuovo progetto.

Il percorso consentirà di incrementare progressivamente il servizio fino al raggiungimento degli standard richiesti dallo Stato per il Comune di Pollone, pari a 9 posti nella fascia interessata. Un sistema che permetterà inoltre di accedere a ulteriori contributi negli anni futuri, garantendo un sostegno sempre più strutturato all’asilo e ai servizi educativi del territorio.

“Come Amministrazione siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dal nuovo consiglio dell’asilo, al quale auguriamo ogni bene per il successo del proprio operato e per il bene dell’intera comunità di Pollone”, ha concluso il Sindaco.