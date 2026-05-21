Scoperti con la merce rubata, abbandonano il carrello e fuggono via: Carabinieri a Gaglianico

Tentato furto nel comune di Gaglianico. Stando alle prime ricostruzioni, due giovani avrebbero tentato di allontanarsi da un supermercato con un carrello carico di merce ma, una volta scoperti dai responsabili, si sarebbero dati alla fuga facendo perdere le loro tracce e abbandonando la refurtiva.

Una volta sul posto, i Carabinieri hanno effettuato alcune ricerche ma l’esito è stato negativo. Inoltre, sono stati restituiti 4 pacchi di caffè ai legittimi proprietari.

Sono ora in corso gli accertamenti di rito per dare un volto ai presunti responsabili dell’accaduto, avvenuto intorno alle 19.30 di ieri, 20 maggio.