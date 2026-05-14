Addio a Enrico Botalla Battistina, storico tipografo biellese

Lutto nel Biellese per la scomparsa di Enrico Botalla Battistina, figura storica del mondo della tipografia locale e punto di riferimento per un’attività portata avanti da tre generazioni.

A ricordarlo con commozione sono i figli Massimo e Paolo, che oggi guidano l’azienda di famiglia raccogliendo l’eredità costruita negli anni dal padre e dal nonno.

"È stato uno dei primi qui nel Biellese a fare tipografia con il nostro nonno – racconta il figlio Massimo –. La nostra è un’attività arrivata alla terza generazione. Lui rappresentava la seconda. Ha iniziato a lavorare in azienda nel 1948, quando aveva appena 12 anni".

Una vita interamente dedicata al lavoro e alla crescita dell’impresa familiare. Impossibile, per chi gli è stato accanto, quantificare il numero di libri, stampe e lavori usciti negli anni dalla tipografia. "Non siamo capaci di quantificarlo – spiega Massimo –. Ha lavorato senza mai fermarsi un minuto. Aveva un carattere molto forte, ma proprio grazie a quel carattere è riuscito a tenere in piedi l’azienda".

Con il passare degli anni, Enrico Botalla Battistina aveva affidato progressivamente le redini dell’attività ai figli, Massimo e Paolo, continuando però a restare una presenza costante e preziosa. "Quando siamo entrati in azienda insieme – ricorda Paolo – ci disse: “Io sono qua. Tutto quello di cui avete bisogno, ci sono. Dovete capire come funzionano le cose e andare avanti”. Era il nostro porto sicuro, sempre dietro le quinte. Nelle decisioni importanti c’era sempre, così come nei momenti difficili. Ci ha trasmesso esperienza, capacità e tutti gli stimoli che ci hanno permesso di arrivare dove siamo oggi".

Enrico Botalla Battistina lascia nel dolore i figli, i nipoti e tutti i familiari, oltre a quanti nel Biellese lo hanno conosciuto e stimato per la sua lunga attività professionale e umana.

I funerali affidati all'impresa Destefanis saranno celebrati a Chiavazza sabato 16 maggio alle 10, mentre il rosario verrà recitato, sempre a Chiavazza venerdì 15 alle 19,15.

In attesa dei funerali sarà possibile dare l'ultimo saluto a Enrico presso la casa funeraria Destefanis in corso San Maurizio dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 19,15.