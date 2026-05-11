Sanità biellese nelle foto d'archivio: la farmacia nel 1900

La fotografia di oggi fa parte del fondo Studio Rossetti, conservato nell’archivio della Fondazione Sella. Si tratta di uno scorcio urbano dei primi decenni del Novecento: la “Farmacia dell’Ospedale” situata in Via Umberto – oggi via Italia. Testimonia la presenza sul territorio di un presidio fondamentale per la salute pubblica. Come documentato nella Rivista Biellese Mensile Illustrata del 1926, la farmacia era di Gamalero Alberto e svolgeva anche la funzione di deposito di prodotti medicinali.
L’immagine restituisce l’eleganza delle insegne e delle decorazioni d’epoca ma anche il valore sociale di questi luoghi, centrali nella vita quotidiana e punto di riferimento per la comunità.