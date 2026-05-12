Borriana, oltre 144 mila euro per il nuovo marciapiede lungo via Rossetti

Importante finanziamento per il Comune di Borriana nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 promosso dalla Regione Piemonte, destinato alla riqualificazione urbana e alla messa in sicurezza pedonale.

Il progetto finanziato riguarda il proseguimento del marciapiede lungo via Rossetti e ha ottenuto un contributo di 124.580,18 euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 19.497,83 euro, per un investimento complessivo pari a 144.078,01 euro.

L’intervento punta a migliorare la sicurezza dei pedoni lungo la Strada Provinciale SP 422, sia nel tratto interno al centro abitato sia in quello esterno. Tra gli obiettivi dell’opera vi sono anche il miglioramento della qualità urbana del paese, una maggiore accessibilità degli spazi pubblici e la valorizzazione estetica dell’area.

Il nuovo tratto di marciapiede sarà realizzato in continuità con quello già esistente, con rampe e raccordi adeguati e una larghezza studiata per consentire il passaggio anche alle persone con disabilità.

Per la pavimentazione è previsto l’utilizzo di autobloccanti, soluzione scelta per integrarsi al meglio con il contesto urbano e ambientale del territorio.